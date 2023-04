33 tysiące m2 w ramach Panattoni Park Ruda Śląska V. To nowy i największy obiekt logistyczny firmy

Panattoni i Regesta współpracują w regionie śląskim po raz kolejny

- W związku z dynamicznym rozwojem, firma Regesta potrzebując powierzchni dużo większej niż dotychczasowa, ponownie stawia na Panattoni. To najlepsze potwierdzenie, że jesteśmy sprawdzonym partnerem dla rosnącego biznesu. Nie tylko dysponujemy parkami w strategicznych lokalizacjach, ale nasze zespoły, dzięki ogromnemu doświadczeniu, są w stanie dostosować obiekty do specyfiki działalności klientów. Z Regestą współpracujemy już na Śląsku i Pomorzu, ale wierzymy, że udane realizacje będą wstępem do dalszej współpracy, także w innych regionach – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Po dostarczeniu 17 000 m kw. w Tychach (po ekspansji z 6 500 m kw.), teraz deweloper zrealizuje 33 000 m kw. w Panattoni Park Ruda Śląska V i będzie to pierwsze tak duże centrum logistyczne tego operatora. Firma zajmie większą część jednego z budynków, a także zagwarantowała sobie prawo pierwonajmu, zabezpieczając możliwość ekspansji w przyszłości. Regesta rozpocznie działania w ramach parku w styczniu 2024 r., przenosząc do niego swoje regionalne operacje oraz bazę floty pojazdów.

- Powierzchni, której potrzebowała REGESTA S.A., nie było na rynku, dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie przetargu wśród deweloperów na wybudowanie dedykowanego magazynu z terminem oddania do użytkowania w I kw. 2024 r. Obiekt zostanie wybudowany w podwyższonym standardzie odporności ogniowej – powyżej 4000 MJ/mkw. – oraz dostosowany do potrzeb i wymagań Klienta, m.in. będzie dysponował specjalistycznym warsztatem samochodowym – mówi Jakub Kurek, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w firmie doradczej Newmark Polska.

Panattoni Park Ruda Śląska V

Główne atuty Panattoni Park Ruda Śląska V to dogodna lokalizacja oraz możliwość pełnego dostosowania powierzchni do potrzeb klienta. Dzięki wynajęciu magazynu na terenie tego centrum dystrybucyjnego REGESTA S.A. zyskała optymalne warunki do prowadzenia działalności i dalszej ekspansji. Teren położony jest w sąsiedztwie autostrady A4 i w odległości 15 km od autostrady A1, co pozwala na sprawną dystrybucję na rynkach krajowym i zagranicznych, w tym czeskim – dojazd do granicy z Czechami zajmuje ok. 30 minut.

Realizacja dla firmy REGESTA charakteryzować się będzie bardzo wysokim standardem, potwierdzonym certyfikacją BREEAM na poziomie Excellent. W obiekcie zastosowane zostaną rozwiązania z zakresu energooszczędności oraz oszczędności wody, a deweloper zadba także o obniżenie emisji CO2 zarówno poprzez optymalizację procesu budowy, jak i wdrożenie najnowszych technologii w budynkach.

REGESTA S.A. od 28 lat świadczy usługi z zakresu transportu samochodowego towarów oraz spedycji krajowej i międzynarodowej. Działalność spółki to również logistyka kontraktowa, organizacja transportu morskiego i kolejowego. Firma dysponuje własną flotą 330 ciągników siodłowych i 380 naczep, specjalizując się w transporcie z wykorzystaniem naczep typu coil-mulda. Ściśle współpracuje też z przewoźnikami, którzy tworzą flotę kontraktową liczącą obecnie ponad 200 zestawów.