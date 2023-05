Adorator z Rudy Śląskiej nękał wybrankę swojego serca. Ta jednak odrzuciła jego zaloty. Mężczyzna słyszał już zarzuty

Adorator z Rudy Śląskiej usłyszał zarzuty

Mężczyzna został ostatecznie zatrzymany. Po nocy spędzonej w policyjnej celi, policjanci przedstawią mu zarzut starkingu. 48-latek zostanie doprowadzony do prokuratora z wnioskiem śledczych z zastosowanie wobec niego zakazu kontaktowania i zbliżania się do kobiety.

Mieszkanka Rudy Śląskiej złożyła zawiadomienie o nękaniu jej przez 48-latka. Mężczyzna - nie mogąc pogodzić się z brakiem zainteresowania z jej strony - od dłuższego czasu nachodził ją w pracy, w domu, a także specjalnie jeździł tym samym autobusem, co ona.

Czym jest stalking?

Uporczywe wydzwanianie, wysyłanie listów, sms-ów, e-maili, natrętne składanie propozycji spotkań, wspólnych wyjazdów, wręczanie podarunków, śledzenie, podszywanie się pod osobę, manipulowanie czy szantaż emocjonalny - to tylko część zachowań, które kwalifikują się pod artykuł 190a kodeksu karnego, czyli stalking.

Przestępstwo to ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. Oznacza to, że aby możliwe było wszczęcie postępowania przeciwko stalkerowi (osobie, która popełniła to przestępstwo), koniecznym jest złożenie stosownego zawiadomienia. Stalking często powiązany jest z przemocą domową.

Za stalking kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności, chyba że w wyniku jego popełnienia pokrzywdzony targnie się na własne życie. W takim wypadku stalker może trafić do więzienia na 10 lat.