Aquadrom będzie ponownie otwarty od 11 czerwca. Jednocześnie będzie mogło z niego korzystać 500 osób

Aquadrom znów otwarty dla mieszkańców

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że rudzki Aquadrom będzie musiał poczekać na ponowne otwarcie. Okazało się jednak, że pływalnia jest gotowa do ponownego otwarcia swoich drzwi i zrobi to jako pierwszy basen w Rudzie Śląskiej 11 czerwca. Dwa pozostałe obiekty będą do dyspozycji mieszkańców od 15 czerwca.

- Wiemy, że po ogłoszeniu kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z epidemią mieszkańcy czekają na otwarcie rudzkich basenów. Nie ścigamy się jednak z czasem, zwłaszcza że wytyczne w tym zakresie zostały opublikowane dopiero po kilku dniach od podania przez rząd daty możliwego otwarcia basenów – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.- Najważniejsze jest bezpieczeństwo, chcemy być dobrze przygotowani do udostępnienia obiektów w tak niecodziennych warunkach.

Prace w Aquadromie idą pełną parą. W obiekcie zakończyły się już prace remontowe i dezynfekcyjne. Aktualnie pracownicy pływalni wprowadzają tam oznaczenia informujące o zasadach korzystania z obiektu, z którego jednocześnie będzie mogło korzystać 500 osób.