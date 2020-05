Bestialski napad w Rudzie Śląskiej. "Na kolana, Allaha". Zwyrodnialec znęca się nad bezdomnym na przystanku, wszystko nagrywał telefonem

Zatrzymany przyznał się do popełnionych przestępstw i został objęty dozorem policyjnym. Oskarżono go o uszkodzenia ciała i zmuszanie do określonego zachowania, co grozi karą 5 lat pozbawienia wolności.

Policja udostępniła filmy z telefonu oprawcy. Ostrzegamy, że nagrania są drastyczne.