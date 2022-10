Bezpiecznie Razem Aktywnie Wesoło Odpowiedzialnie – czyli projekt BRAWO w rudzkiej szkole podstawowej

Bezpiecznie Razem Aktywnie Wesoło Odpowiedzialnie – BRAWO

Projekt BRAWO to jedno z zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO w roku 2022. Projekt zainicjowała Fundacja na Rzecz Rozwoju Szkoły Kłodnickiej i Społeczności Lokalnej i otrzymała dotację w wysokości 65 800 zł. Realizacja ma potrwać od września do grudnia 2022, a głównym założeniem ma być wszechstronny rozwój dzieci i pomoc w zagospodarowaniu ich wolnego czasu, tak aby spędzały go aktywnie, kreatywnie i wspólnie, ponieważ dużą częścią projektu ma być integracja lokalnej społeczności, która w przypadku dzieci mocno została osłabiona w czasie pandemii COVID-19.

Jednym z pomysłów realizowanych w ramach projektu jest zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 25 im. J. Słowackiego. Powstał tam ogród nazwany „salą pod chmurką”, gdzie dzieci mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Dodatkowo dzięki dotacji wzbogaciła się oferta dydaktyczna szkoły. Zakupiono sprzęt sportowy, zestawy klocków KORBO, zestawy do eksperymentów, materiały plastyczne oraz pomoce do zajęć językowych. Dodatkowo fundusze pozwoliły na organizowanie spotkań, które zapoznają dzieci z ciekawymi zawodami, niecodziennymi sposobami na spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, np. gry podwórkowe, o których się już nie pamięta: kapsle, klasy, guma, zbijak, podchody, sznur, raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy. Takie projekty mają na celu rozbudzenie w dzieciach kreatywności i twórczości. Uczniowie szkoły dodatkowo mogą bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach ekologicznych, profilaktycznych czy kulinarnych. Mają dostęp do zajęć języka niemieckiego, klubu młodego odkrywcy, spotkań młodych artystów ze sztuką, zajęć sportowych „Gry i zabawy z uśmiechem”.

We wrześniu, dzięki pozyskanym funduszom, dla grupy uczniów z klas IV-VIII została zorganizowana wycieczka autokarowa do parku rozrywki w Energylandii.