Biedronka, Lidl, Auchan... - sprawdź nowe produkty wycofane ze sklepów. Na liście m.in. parówki z szynki, boczek, mięso... red.

PILNE! We wtorek 3 października Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowy komunikat - tym razem ws. parówek. W galerii zdjęciowej publikujemy LISTĘ 26 potencjalnie niebezpiecznych produktów - które mogą wam zaszkodzić, a przed którymi ostrzegał w ostatnich tygodniach SANEPID. Jeszcze do niedawna były do kupienia w sklepach, a ich spożycie w skrajnych przypadkach może skończyć się w szpitalu lub nawet śmiercią!