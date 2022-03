Bieg Wiewiórki w Rudzie Śląskiej - zobacz ZDJĘCIA. To już siódma edycja imprezy w Halembie!

Bieg tradycyjnie odbył się w Halembie na trasach przełajowych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 15. Rywalizowano na pętli o długości 4200 m, którą można było pokonać pięć razy (każdy startujący indywidualnie decydował o liczbie pokonanych przez siebie okrążeń, natomiast w marszu Nordic Walking trzy razy (maksymalny dystans to 12,6 km). Dzieci do lat 15 (rocznik 2007 i młodsi) miały wyznaczony do przebiegnięcia dystans 1000 m.

Zobacz ZDJĘCIA z Biegu Wiewiórki w Rudzie Śląskiej, 26.03.2022 r.