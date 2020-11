Budżet obywatelski w Rudzie Śląskiej. Wszystkie przetargi na zwycięskie projekty zostały rozstrzygnięte

Krzysztof Mejer: Nie wiemy, kto w poniedziałek pójdzie do szkoły. Rząd nas nie informuje

To, co nas najbardziej zaskakuje i denerwuje, to, że rząd zupełnie nie konsultuje z samorządami swoich decyzji. Nie jesteśmy informowani, ani pytani o zdanie, choć to my jesteśmy najbliżej ludzi i w większości decyzje rządu dotyczą samorządów - mówi Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej, dzisiejszy Gość DZ i Radia Piekary.