Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – kończy się czas na zgłoszenie źródła ciepła. Za niewypełnienie obowiązku przewidziane kary

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – termin na zgłoszenie minie z końcem czerwca

Jak informuje serwis internetowy Rudy Śląskiej, ustawowego obowiązku zgłoszenia źródła ciepła do CEEB nie należy lekceważyć. Przepisy przewidują grzywnę za niezłożenie deklaracji bądź złożenie jej po wymaganym terminie. Obowiązek dotyczy zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.

Termin 30 czerwca został ustalony dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed wprowadzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, tj. przed 1 lipca 2021 r. Dla nowopowstałych budynków termin zgłoszenia wynosi 14 dni od momentu pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Osoby, które zmieniają źródło ciepła również mają 14 dni na złożenie wymaganych dokumentów.

Jak czytamy na stronie internetowej UM w Rudzie Śląskiej, w systemie znajdują się deklaracje dla mniej więcej 5,5 tys. punktów adresowych spośród ponad 13 tys. objętych obowiązkiem. Wymagane dokumenty można złożyć w Urzędzie Miasta lub poprzez stronę internetową CEEB.

Co istotne, złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest jednym z koniecznych warunków do uzyskania wyższego dodatku osłonowego, którego celem jest zniwelowanie rosnących cen energii. Więcej informacji na temat CEEB, a także zestaw najważniejszych pytań i odpowiedzi można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego