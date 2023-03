Chcieli wtargnąć do mieszkania w Rudzie Śląskiej. Mieli na sobie bluzy klubu piłkarskiego, używali gazu łzawiącego. Są już w rękach policji

Próbowali wtargnąć do mieszkania w Rudzie Śląskiej – są już w rękach policji

Cztery osoby w wieku od 18 do 42-lat zostały zatrzymane przez policjantów z katowickiego Oddziału Prewencji pełniących służbę w Rudzie Śląskiej. Sprawa dotyczy próby wtargnięcia do mieszkania na rudzkim osiedlu Kaufhaus. Sprawcy zniszczyli drzwi wejściowe do mieszkania i zaatakowali gazem łzawiącym mieszkańców blokujących drzwi. Napastników udało się spłoszyć, ale na wolności nie przebywali długo.