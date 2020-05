Choć granice nam zamkniecie, to hanysa nie złamiecie! Kabaret Rak o sytuacji Śląska w #Hot16Challenge

"Niech minister ze swą gwardią nie nazywa nas Lombardią. Choć granice nam zamkniecie, to hanysa nie złamiecie" - w swoim stylu śpiewają Krzysztof Hanke i Krzysztof Respondek w utworze nagranym w ramach bardzo popularnej akcji #Hot16Challenge.

Kabaret Rak w ramach #Hot16Challenge

Wideo zostało udostępnione w serwisie YouTube w niedzielę, 17 maja. Do tej pory całość wyświetlono już ponad 80 tys. razy.

W dalszej części tego utworu możemy m.in. usłyszeć, że "to zakopcie nas żywcem, pozbędziecie się problemu. My i tak nie pasujemy, bo godomy po naszemu. Już możecie czuć obawy, bo jadymy do Warszawy. Nie pomoże armia cała, ani policyjna pała".