Czy przychodnia musi odbierać telefon od pacjenta? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zajął się tą sprawą

Sąd w Warszawie wydał ważny wyrok dla pacjentów. Dotyczy też przychodni

Sytuacja placówek medycznych, które swoje usługi świadczą w zakresie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w czasie pandemii COVID-19 znacznie się pogorszyła. Z wielu stron dochodzą głosy, że brakuje personelu medycznego i pracowników. Są za to ludzie potrzebujący porady lekarskiej w ilości, której nie są w stanie przerobić siły większości przychodni.

Problem widać miedzy innymi w kontakcie z daną placówką. Chodzi przede wszystkim o kontakt telefoniczny, który jak się okazało w czasie pandemii był niezbędny. Próby kontaktów z placówkami medycznymi nasilają się w okresach jesiennych i wiosennych, kiedy sezon grypowy panuje w całym kraju i wiele osób chorych, potrzebuje skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym.

Problem telefonicznych kontaktów z przychodniami dotarł do Rzecznika Praw Pacjenta, który stwierdził, że placówki medyczne, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia mają obowiązek zorganizować pracę w taki sposób, aby zapewnić swoim pacjentom możliwość skontaktowania się telefonicznie z przychodnią.

Słowa Rzecznika Praw Pacjenta przyczyniły się do wniesienia skargi przez placówki medyczne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd przychylił się do stanowiska Rzecznika uzasadniając swój wyrok. Według Sądu obowiązkiem placówek jest zapewnienie możliwości rejestracji pacjentów i kontaktu telefonicznego w dogodnym dla pacjenta czasie. Bez niepotrzebnej zwłoki i oczekiwania.