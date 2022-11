"Do Hymnu" - prezentacja konkursowa Szkoły Podstawowej nr 18 w Rudzie Śląskiej

Szkoła Podstawowa nr 18 "Do Hymnu!"

9 listopada o godz. 13.30 Szkoła Podstawowa nr 18 w Rudzie Śląskiej zaprezentuje się w ramach konkursu "Do Hymnu!". To jedyna placówka z naszego miasta, która zakwalifikowała się do 5. edycji ogólnopolskiego konkursu. Organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, a warunkiem uczestnictwa jest zaśpiewanie przez przynajmniej połowę uczniów szkoły Hymnu Państwowego i dodatkowo dwóch pieśni hymnicznych. Prezentację szkoły będzie oceniać prof. Wiesław Delimat z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.