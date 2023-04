Do jakiego przedszkola w Rudzie Śląskiej zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkola niepubliczne w Rudzie Śląskiej funkcjonują zgodnie z przepisami, które zapisano w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Następnie pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które uczęszczały do wybranej placówki już wcześniej. Pod uwagę bierze się także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 znajdziesz na stronie internetowej lub w samej placówce.

Rekrutacje do przedszkoli trwają na ogół w pierwszych miesiącach roku, w lutym i marcu. Zależy to od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różne procesy rekrutacyjne. W pierwszym wariancie są one ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, zaś te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą być odmienne.

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy bądź w formie tradycyjnej, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Czy zapisanie dziecka do przedszkola w Rudzie Śląskiej to dobry pomysł?

Nauka w przedszkolu pozostaje ogromnie istotna w sferze rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, maluch uczęszczając do przedszkola nabiera umiejętności funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.