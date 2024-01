Do jakiego przedszkola w Rudzie Śląskiej zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Rudzie Śląskiej?

Kiedy rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Rudzie Śląskiej?

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Do przedszkola można zapisać dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest, że ma ukończone 2,5 roku , w tej sprawie decyduje placówka.

Procesy rekrutacyjne w przedszkolach prowadzone są zwykle w początkowych miesiącach roku , w lutym i marcu. Każda placówka decyduje o tym sama. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie są one ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, zaś te drugie ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Jak wyglądają zasady rekrutacji i gdzie można je znaleźć?

Niepubliczne placówki w Rudzie Śląskiej funkcjonują na podstawie przepisów, które zapisano w statucie i opierając się na nich przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność zgłoszeń. Następnie pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które uczęszczały do danego przedszkola wcześniej. Bierze się także pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Więcej informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziesz na stronie internetowej albo bezpośrednio w sekretariacie.