Dramat w cieniu wojny: Pojechali po córkę, aby przywieźć ją z Ukrainy. Kiedy wracali, ulegli koszmarnemu wypadkowi

Pani Iryna rozpoczęła pracę w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. Jak pisze na stronie zbiórki Aleksandra Poloczek, dyrektor rudzkiego MOSIRu i prezes Fundacji Przyjaciół Świętego Mikołaja, pani Iryna jest lubiana i szanowana. Szefowa MOSiRu dodała też, że jej współpracowniczka przeżyła w życiu już wiele zła, wiele wycierpiała, a w Rudzie Śląskiej odzyskała spokój i upragnione szczęście.

Koszmarny wypadek w drodze do domu

Pani Iryna jest mamą trójki dzieci – dwóch córek i jednego syna. Jej 17-letnia córka Wiktoria została w rodzinnym kraju, nie przyjechała z nią do Polski. Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę i wybuchła wojna, sytuacja stała się ekstremalnie niebezpieczna, a świat zatroskanej mamy zaczął trząść się w posadach. Drążąc o los swojego dziecka, pani Iryna postanowiła pojechać na Ukrainę. Wraz z mężem wypożyczyła samochód i wyruszyła w niebezpieczną podróż. Towarzyszył im stres, zmęczenie oraz niegasnąca troska i obawa o los 17-latki. Dopięli swego, udało im się dotrzeć do córki i wrócić z nią do Polski. Niestety, ta historia nie ma jeszcze happy endu, bowiem w drodze powrotnej mieli wypadek. Ich samochód został rozbity, a następnie spłonął.