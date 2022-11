Dyżur wakacyjny w rudzkich przedszkolach - już teraz można zastanowić się nad urlopem

Dyżur wakacyjny w rudzkich przedszkolach

Osoby pracujące na etacie często są zmuszone zaplanować swój urlop wakacyjny nawet pół roku wstecz. Jeżeli do tego mają dzieci w wieku przedszkolnym to dodatkową bolączkę sprawia im pogodzenie tego z dyżurami w przedszkolach, tak żeby dziecko miało w czasie wakacji opiekę. Mając to na uwadze dotychczasowy system opieki przedszkolnej w czasie wakacji na terenie Rudy Śląskiej został zmodyfikowany.

Tym sposobem w lipcu 2023 dyżur będzie pełniło 16 rudzkich przedszkoli i 2 szkoły podstawowe, w których funkcjonuje oddział przedszkolny. W sierpniu 2023 dyżurować będzie łącznie 16 placówek - 13 przedszkoli i 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi.

Tak jak w latach poprzednich, dzieci można będzie zapisywać od 1 do 15 czerwca. O kolejności przyjęcia będzie decydowała kolejność zgłoszeń.