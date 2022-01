Dzieciaki z Rudy Śląskiej poznawały instrumenty muzyczne w MCK. Ruszył wyjątkowy cykl spotkań dla najmłodszych

Najmłodsi poznawali instrumenty w MCK

Po sukcesie "Maluchów w krainie dźwięku", MCK postanowiło do wspólnej zabawy zaprosić dzieci nieco starsze - w wieku od 5 do 10 lat. Każdy koncert organizowany w ramach cyklu "Dzieciaki w Filharmonii", to prezentacja kolejnych instrumentów muzycznych, z jakich korzysta się w orkiestrach symfonicznych.