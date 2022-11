Dzień Zdrowia i Urody w rudzkim Aquadromie - można skorzystać z konsultacji

Dzień Zdrowia i Urody w Aquadromie

Rudzki park wodny po raz kolejny zaprasza chętne osoby na bezpłatne wydarzenie. Tym razem odbędzie się ono pod hasłem Dzień Zdrowia i Urody. Dla uczestników czekają okazje, żeby porozmawiać ze specjalistami.

- Wychodząc naprzeciw klientom, którzy lubią nasze bezpłatne wydarzenia, postanowiliśmy ponownie zorganizować Dzień Zdrowia i Urody. Podczas eventu każdy będzie mógł skorzystać z porad specjalistów, do których trudno się dostać z dnia na dzień - mówi Agnieszka Piekorz-Hałczyńska, rzecznik prasowy Aquadromu.

Spotkanie odbędzie się 26 listoapda 2022 roku w godzinach 11.00 - 16.00.

Będzie to okazja do spotkania z fizjoterapeutami w różnych dziedzinach. O zdrowiu będzie można porozmawiać z higienistkami stomatologicznymi, wykonać analizę stanu skóry, zmierzyć ciśnienie i cukier, a nawet porozmawiać z psychologiem. Jest to bardzo ważne bo stan naszego umysłu to również nasze zdrowie. Dla uczestników, głównie pań przygotowane będą też porady z zakresu samobadania piersi i masażu. Będzie można też porozmawiać z kosmetyczkami, przeanalizować skład masy naszego ciała, a także przetestować alko i narkogogle.

Dzień Zdrowia i Urody w rudzkim parku wodnym zostanie połączony z Dniem Dawcy Szpiku. Chętne osoby będą mogły zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku w godzinach 11.00 - 16.00. Dawcy szpiku są tak samo ważni i potrzebni jak dawcy krwi. Według statystyk DKMS, w Polsce co 40 minut diagnozuje się nowotwór krwi, między innymi białaczkę.