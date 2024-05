Europoseł PiS ze Śląska, Grzegorz Tobiszowski do partnerki: "jesteś suką pier*****ą". Wybuchł SKANDAL! Zawieszenie w prawach członka partii

Czy to koniec kariery politycznej polityka? Prawdopodobnie tak, świadczyć mogą o tym działania partii, przy której odnosił największe sukcesy. Polityk nie pojawił się na tegorocznych listach do europarlamentu.

- Decyzja o nieumieszczaniu p. G. Tobiszowskiego na listach PIS-u do PE podyktowana była wieloma niepokojącymi informacjami, jakie docierały do kierownictwa partii, a dotyczyły jego dalece niestosownego i kompletnie nieakceptowalnego zachowania. Wobec kolejnych, oburzających doniesień medialnych p. prezes J. Kaczyński podjął decyzję o zawieszeniu p. G. Tobiszowskiego w prawach członka partii i wystąpił do Rzecznika Dyscypliny Partyjnej z wnioskiem zmierzającym do jego wykluczenia ze struktur - pisze na platformie X Rafał Bochenek.