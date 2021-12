Finał Szlachetnej Paczki w Rudzie Śląskiej. Wolontariusze rozdali 884 paczki

— Co roku wspierają nas także lokalne firmy, zaopatrując nas w jedzenie dla wolontariuszy oraz w duże dostawcze auta, dzięki którym możemy przewozić wielkogabarytowe rzeczy jak meble, lodówki, pralki czy sprzęty dla osób niepełnosprawnych. Dzieci z przedszkola oraz rudzcy harcerze przygotowali kartki świąteczne, które w ramach podziękowań wręczaliśmy darczyńcom — opowiada nam Kamila Hergesel.

Wolontariusze podczas finału, czyli tzw. "weekendu cudów" (11-12 grudnia) działali na pełnych obrotach. W ten jeden weekend 54 darczyńców przywiozło 884 paczki, które zostały rozwiezione do potrzebujących rodzin.

"Jest radość, śmiech, niedowierzanie i łzy szczęścia"

Wolontariusze Szlachetnej Paczki pomagają rodzinom z dobroci serca. Inicjatywie poświęcają swój wolny czas i pracują charytatywnie.

— Gdy docieramy do rodziny z paczkami wspólnie je odpakowujemy. Towarzyszą temu niesamowite emocje. Jest radość, śmiech, niedowierzanie i łzy szczęścia. Często nie zdajemy sobie sprawy, że ktoś może się ucieszyć z żelazka, ręcznika czy jakby się mogło wydawać najzwyklejszego piórnika szkolnego. Dla wielu z nas takie rzeczy nie są niczym szczególnym, ale dla wielu jest to coś o czym marzą od dawna. Pomoc takim rodzinom, to coś niezwykłego — zdradza.