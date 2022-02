Fotoradar rozpoczął już rejestrację kierowców, przekraczających prędkość na Drogowej Trasie Średnicowej w rejonie Rudy Śląskiej

Miasto wydało prawie 300 tys. zł na fotoradar

Na rudzkim odcinku Drogowej Trasy Średnicowej zainstalowano fotoradar, który rozpoczął już rejestrację kierowców, przekraczających prędkość w tym miejscu. Celem zakupu urządzenia, jakie sfinansowało miasto Ruda Śląska było przyczynienie się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie drogi, poprzez bezpośredni wpływ na ostrożniejszą jazdę kierowców. Koszt zakupu fotoradaru to prawie 300 tys. zł. Obsługą i konserwacją urządzenia zajmuje się Inspekcja Transportu Drogowego.

Po montażu i testowaniu fotoradar już rejestruje kierowców

Jak informuje Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej, przetarg na zakup i montaż fotoradaru rozstrzygnięto pod koniec października ubiegłego roku. Już w grudniu zamontowano maszt wieżowy do urządzenia oraz wykonano przyłącze elektryczne. W kolejnym etapie prac zamontowano fotoradar do pomiarów prędkości, które jednak, przed wprowadzeniem do użytku, trzeba było skonfigurować z systemem CANARD GITD, a następnie przeprowadzić testy. Ponadto, zamontowano również dodatkową lampę błyskową w celu poprawy doświetlenia drugiego i trzeciego pasa w warunkach nocnych. Od 28 lutego 2022 roku fotoradar rejestruje kierowców, przekraczających prędkość na tym odcinku.