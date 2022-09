Gdzie na spacer do 20 km od Rudy Śląskiej. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 17 - 18 września

Trasy spacerowe w pobliżu Rudy Śląskiej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 20 km od Rudy Śląskiej, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Park Fazaniec Bobrek Szombierki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,36 km

Czas trwania spaceru: 35 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 73 m

Suma zejść: 83 m

Witek1964 poleca trasę mieszkańcom Rudy Śląskiej

Park Fazaniec znajduje się w Bytomiu na pograniczu dzielnic Bobrek i Szombierki. Niedawno został odnowiony, więc przyjemnie po nim pobiegać. Jest jednak niezbyt duży, więc żeby nie kręcić się w kółko, pobiegałem też po mieście.

