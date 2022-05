Gdzie pójść na spacer w Rudzie Śląskiej? Zrewitalizowane usypisko zachęca placem zabaw, leżakami i miejscem na grilla

Czym jest hałda? To nic innego, jak potężne wysypisko skały płonnej, czyli uważanej za nieużyteczną, powstające w wyniku eksploatacji kopalin bądź przerobu surowców w zakładach przemysłowych. Przyznajmy – niezbyt ładny widok. Inaczej sytuacja wygląda w Rudzie Śląskiej. Kilka lat temu miasto zrewitalizowało hałdę na Wirku, jednej z tutejszych dzielnic. Góra Antonia, bo tak nazywa się zwałowisko, to pozostałość po hucie cynku, która funkcjonowała w Rudzie Śląskiej od pierwszej połowy XIX wieku do lat dwudziestych ubiegłego stulecia. Swoją nazwę zawdzięcza dawnej walcowni blach cynkowych „Antonina”. Miejsce przeszło gruntowną metamorfozę i dziś zachęca mieszkańców miasta alejkami, placem zabaw dla najmłodszych, rozległym miejscem na rozstawienie grilla i innymi atrakcjami.