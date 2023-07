Gdzie zjesz najlepsze lody w Rudzie Śląskiej? Które miejsca są polecane w lipcu 2023?

W Polsce w latach dwudziestych ubiegłego wieku modne stało się chodzenie do cukierni i lodziarni. Lody można było nabyć również na ulicy ze specjalnych wózków. Podawano je w pucharkach, oferta zaś zawierała podstawowe smaki, śmietankowe i czekoladowe.

W czasach Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z solą i lodem zmrozi się on i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

Pierwsze informacje o deserach wykonanych z owoców, mleka i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem zajadali się również wybrańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z wysokich partii górskich był to posiłek unikatowy w formie współczesnego sorbetu.

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na szerszą skalę. Lodziarze Przyrządzali je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Podawano je w waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Rudzie Śląskiej otwierano w centrum i przy najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody dostępne były tylko latem, dlatego był to deser, na który czekano przez cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.