Grudniowa edycja "Filharmonii" w MCK w Rudzie Śląskiej dla dzieci i seniorów to kolejne muzyczne spotkania dla fanów muzyki

"Dzieciak w Filharmonii" i "Filharmonia Seniora"

"Dzieciak w Filharmonii" to muzyczna prezentacja dla dzieci w wieku 5-10 lat. Cen cykl ruszył w MCK w styczniu 2022 roku. Koncerty będą odbywać się aż do maja 2023 roku, a każdy z nich będzie prezentacją kolejnych instrumentów muzycznych występujących w orkiestrach symfonicznych. Uczestnicy poznają ich budowę, zajrzą do wnętrza instrumentów, chętni będą mogli wydobyć z nich dźwięki. Program skupi się nie tylko na zabawie ale głównie na edukacji muzycznej. Dzieci poznają zasady obowiązujące podczas koncertów, spektakli czy przedstawień.

MCK Ruda Śląska

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 18 grudnia, na godzinę 16.00. Bilety w cenie 20 złotych można zamówić online na stronie MCK lub dokonać rezerwacji pod nr. 32 248 62 40 i/lub 512 024 062 lub e-mail: [email protected]