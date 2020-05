Śląskie. Prokuratura szacuje, że pokrzywdzonych w skutek handlu ludźmi i wywiezionych do Wielkiej Brytanii zostało ponad sto osób. Tam byli oni zmuszani do pracy oraz kradzieży, a na ich nazwiska zaciągano kredyty i wyłudzano świadczenia socjalne. Pokrzywdzeni to także mieszkańcy województwa śląskiego. Przed Sądem Okręgowym w Gliwicach stanie pierwszych pięciu oskarżonych, którzy tworzyli jeden z gangów zajmujących się tym przestępczym procederem.

Osoby zajmujące się handlem ludźmi w Śląskiem staną przed sądem

Dariusz P.

Bożena P.

Krystian P.

Władysław K.

Dariusz B.

- Zostali oni oskarżeni o handel ludźmi polegający na werbowaniu szeregu osób, celem wywozu ich do Wielkiej Brytanii. Osoby te były następnie wykorzystane do zawierania umów kredytowych oraz wyłudzania świadczeń socjalnych w sposób poniżający ich godności - informuje Prokuratura Krajowa.

Handel ludźmi w województwie śląskim

Na początku kwietnia 2020 roku Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach wydał akt oskarżenia wobec pięciu osób, które zdaniem śledczych od 2009 roku popełniły 20 przestępstw związanych z handlem ludźmi na terenie Rudy Śląskiej, Częstochowy i Warszawy. Podejrzani to:W swoim przestępczym działaniu oskarżeni mieli wykorzystać 11 pokrzywdzonych. Znajdowały się wśród nich osoby bezrobotne, w ciężkiej sytuacji życiowej, o niskich kwalifikacjach zawodowych, nieznające języka angielskiego.- Pokrzywdzone osoby zgadzały się na wyjazd do Wielkiej Brytanii, gdzie na ich dane osobowe i przy ich nieświadomym udziale, organizatorzy rejestrowali fikcyjną działalność gospodarczą, a w bankach zakładali konta bankowe, do których wydano karty kredytowe. Kryminalna działalność organizatorów koncentrowała się jednak w głównej mierze na wyłudzeniach świadczeń i zasiłków socjalnych w Wielkiej Brytanii. Wskutek takich działań przestępcy otrzymywali, na założone uprzednio przez pokrzywdzonych konta bankowe pieniądze z tytułu dopłat i zasiłków rodzinnych - wyjaśnia Prokuratura Krajowa.Według ustaleń śledczych, Polacy znajdowali się pod stałym nadzorem organizatorów. Lokowano ich m.in. w przyczepach kempingowych, bez dostępu do wody czy toalety. Osoby znajdujące się w najgorszej sytuacji były zmuszane do kradzieży w sklepach i przymusowej pracy.W czasie prowadzonych czynności śledczy zabezpieczyli 1,2 miliona złotych. Oskarżonym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.Choć trudno w to uwierzyć, proceder handlu ludźmi wciąż jest na świecie powszechny. Nie dzieje się to tylko w krajach ubogich, ale przestępcy działają równie sprawnie w państwach bogatych, takich jak Polska. Co zatrważające, przez wiele lat działo się to tuż obok nas.Grupa założona na terenie Nottingham w Wielkiej Brytanii, której sprawa zostanie poprowadzona przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, to tylko czubek góry lodowej.- W ten sposób zwerbowano i przetransportowano do Wielkiej Brytanii przeszło 100 polskich obywateli, a tylko w przypadku jednej osoby, sprawcy byli w stanie wyłudzić równowartość około 35 tysięcy złotych - informuje Prokuratura Krajowa.