I cyk, awizo! Zobacz najśmieszniejsze MEMY o listonoszach i kurierach. Kto przegra tę bitwę? Najprawdopodobniej klient...

I cyk, awizo! Zobacz najśmieszniejsze MEMY o listonoszach i kurierach. Kto przegra tę bitwę? Chyba klient...

Schemat, który zaliczyło już wielu z nas. Czekamy na ważne pismo i siedzimy w domu, by nawet krótkie wyjście do sklepu nie było pretekstem do otrzymania statusu "nie zastano adresata'. I nic... Idziemy wieczorem z psem a tam w skrzynce awizo! Albo otrzymanie od kuriera zniszczonej przesyłki w dodatku dwa dni później niż deklarowano.

Zobaczcie, jakie jeszcze dziwne, śmieszne lub wkurzające sytuacje wynikają ze spotkania klienta i kuriera!