INSTRUKCJA. Wniosek o dodatek energetyczny 2022. Jak wypełnić formularz i dostać dofinansowanie do ogrzewania? Sprawdź krok po kroku red

INSTRUKCJA. Jak złożyć wniosek o dodatek energetyczny? Sprawdź krok po kroku! Na dofinansowanie do źródła ciepła mogą liczyć gospodarstwa domowe, które ogrzewają swoje domy m.in. drewnem, olejem opałowym i gazem skroplonym LPG. Sprawdź, co musisz wpisać w formularzu i gdzie należy go złożyć.