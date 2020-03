Instruktorzy z Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate przygotowali specjalny prezent na Dzień Kobiet - bezpłatny kurs samoobrony

Tegoroczna edycja kursu samoobrony dla mieszkanek Rudy Śląskiej jest ósmą prowadzoną przez instruktorów Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate. Podczas zajęć uczestniczki dowiadują się nie tylko tego, jak obronić się przed napastnikiem, ale również tego, jak same mogą zaatakować intruza przy użyciu chociażby torebki czy perfum.

- Taki prezent z okazji Dnia Kobiet to coś wspaniałego. Bardzo mi się podobało i mam teraz ogromną motywację, żeby przychodzić na kolejne zajęcia. Jestem bardzo ciekawa, jak będą wyglądały i czego się nauczymy - powiedziała Monika Sierankowska, jedna z uczestniczek kursu.

- Jestem wniebowzięta, bo bardzo mi się podobało. To miły prezent z okazji Dnia Kobiet. Atmosfera wspaniała, trenerzy tak samo. Mam nadzieję, że nigdy nie znajdę się w takiej sytuacji, żebym musiała wykorzystać to, czego się nauczyłam na tym kursie, ale jeśli już zaistnieje taka potrzeba, to na pewno sobie poradzę – podkreśliła Mirosława Żmij, kolejna z uczestniczek.