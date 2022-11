Jak możemy pomóc osobom narażonym na wychłodzenie się w sezonie jesienno-zimowym?

Wychłodzenie organizmu groźne dla życia i zdrowia osób bezdomnych

Jesienią i zimą temperatury spadają drastycznie zwłaszcza w nocy. To może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób, których sytuacja życiowa jest trudniejsza. Mowa przede wszystkim o osobach bezdomnych. Policjanci każdego roku sprawdzają regularnie pustostany, działkowe altanki i klatki schodowe. Narażone na wychłodzenie są także osoby starsze i samotne, a także nietrzeźwe.

Policjanci co roku apelują, by wszyscy mający kontakt z takimi osobami mieli na uwadze ich bezpieczeństwo, a w razie potrzeby powiadamiali odpowiednie służby.

Od 1 listopada 2022 roku aż do wiosny, 31 marca 2023 działa całodobowa infolinia na terenie całego województwa. Pod numerem 987 można uzyskać informacje o możliwości pomocy dla osób bezdomnych. Te informacje znajdują się też na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.