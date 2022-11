Jak uchronić się przed zatruciem czadem w czasie zimy? O czym zapominamy i jak sprawdzić czy nasze mieszkanie ma dobrą wentylację?

Zatrucia czadem

Tlenek węgla, zwany czadem to gaz bezwonny co oznacza, że człowiek nie jest w stanie go wyczuć. Nawet w dużej ilości tlenek węgla nie ma koloru, nie wyczujemy go ani nosem, ani przez posmak, ponieważ takie ceny u niego nie występują. Ten groźny dla nas gaz blokuje dostęp tlenu do organizmu, co może spowodować śmierć. Do zatruć tlenkiem węgla może dojść na skutek nieodpowiedniej wentylacji pomieszczeń, a do niej może przyczynić się silny wiatr, niesprawne piece opałowe lub piecyki gazowe. Należy pamiętać o regularnym kontrolowaniu drożności wentylacji i kominów oraz absolutnie należy zrezygnować z zaklejania kratek wentylacyjnych.

Popularne w ostatnich czasach stają się czujniki tlenku węgla. Taki czujnik odpowiednio skalibrowany wykrywa czas i informuje nas sygnałem alarmowym, kiedy w pomieszczeniu wykryje nadmierne jego stężenie. Czujnik nie tylko pozwoli nam szybko zareagować, ale też daje nam pewność, że sygnał dźwiękowy wybudzi nas w nocy.