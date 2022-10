Pałac w Sławikowie

Obecny szkielet budynku to pozostałości po pałacu przebudowanym w latach 1856-1865 przez Ernesta von Eikstedta, który nadał mu ducha eklektyzmu z akcentami neoklasycystycznymi. Pozostawał w rodzinie von Eikstedta aż do 1945 roku i chociaż mówi się, że Pałac zniszczono e czasie walk między Wehrmachtem i Armią Czerwoną pod koniec II wojny światowej, to największe zniszczenia w pałacu poczyniły władze w czasach PRL. Wtedy to wyposażenie pałacu zostało rozkradzione, a budynek popadł w ruinę i niszczeje do dziś, ponieważ strasy są już tak duże, że brakuje funduszy na jego odbudowę. Poza pałacem na terenie parku o powierzchni 6 ha znajduje się oranżeria, spichlerz i ruina kaplicy nagrobnej von Eikstedtów w stylu neogotyckim.

Historia Pałacu po wojnie

Jak pisaliśmy wyżej w czasie II wojny światowej w Pałacu stacjonowali żołnierze Wermachtu, ale największe zniszczenia przyniósł PRL. W latach 50. budynek miał pełnić funkcję żłobka lub szkoły, lecz finalnie powstał tam spichlerz, być może z tego powodu właśnie w tym okresie budynek stracił dach. Miedziany dach trafił wtedy do Katowic i podobno jest tam do dziś, natomiast w latach 70. z okien wycięto żeliwne kraty, które zostały sprzedane na złom by opłacić wycieczkę miejscowych dzieci do Warszawy. Nadszedł rok 1989 i Pałac dostał szansę na odbudowę chociaż lata bez dachu spowodowały ogromne szkody wystawiając budynek na działanie warunków atmosferycznych. Szansą Pałacu było przejęcie go przez prywatnych inwestorów, jednak ci zamiast odnowić go, wywieźli z niego marmurowe elementy i ozdoby, które się zachowały. Pałac pozostał w ich rękach do 2006 roku, by wreszcie trafić pod opiekę gminy Rudnik.