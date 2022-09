Jakie zioła najlepiej zbierać we wrześniu? Czy w Rudzie Śląskiej znajdziemy jaskółcze ziele? - Sprawdźcie co warto przygotować tej jesieni! Magdalena Łabędzka

Wrzesień to taki przejściowy miesiąc, niby już nie ma lata, ale jeszcze jest zielono. Niby jesień, ale jeszcze fajnie potrafi zaświecić słońce. Jesień to czas kiedy warto wybrać się w pola lub do lasu i zebrać kilka roślin, które mogą przydać się zimą. Jakie to roślinki? Sprawdźcie!