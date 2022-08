Jarmark Średniowieczny czyli jak spędzić długi weekend w Rudzie Śląskiej - zobaczcie plan imprezy!

XXIII Jarmark Średniowieczny na terenie Zamku w Chudowie

Od dziś na Zamku w Chudowie będzie można przenieść się do średniowiecza. Jeżeli nie macie planu na weekend to polecamy wycieczkę rowerową przez halembski las do Chudowa. Na miejscu czekają punkty gastronomiczne i pokazy rycerskie. Impreza potrwa do niedzieli, 14 sierpnia.

Organizatorzy w mediach społecznościowych udostępnili szczegółowy plan Jarmarku:

Sobota, 13 sierpnia: