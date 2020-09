Joanna Mrożek z Rudy Śląskiej dostała się do finałowej "czternastki" programu "MasterChef". To już dziewiąta edycja kulinarnego show

Joanna zachwyciła jurorów

Pochodząca z Rudy Śląskiej, Joanna Mrożek ma 36 lat i pracuje jako sprzedawca na stacji paliw.

Ale gotowanie jest jej prawdziwą pasją. Kocha gotować zwłaszcza dla męża, o czym przyznała w trakcie rywalizacji o wejście do finałowej "czternastki" TVN-owskiego programu "MasterChef".

Tegoroczne castingi do programu z powodu pandemii odbywały się internetowo. Kandydaci do programu we własnych kuchniach przygotowywali popisowe dania. Dwudziestu szczęśliwców otrzymało przepustkę do spotkania z jurorami, już na żywo, w kuchni "MasterChefa", co mogliśmy oglądać w pierwszym odcinku programu.

Joannie Mrożek drogę do tego spotkania utorowały m.in. ażurowe naleśniki amerykańskie z lemon curd oraz delikatny filet z sandacza z kawiorem z soku z cytryny.