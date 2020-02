Kibicowska mapa Rudy Śląskiej. Które dzielnice kibicują Górnikowi, a które Ruchowi?

O tym, że kibicowski podział Rudy Śląskiej na Górnik i Ruch nie jest łatwy do przeanalizowania świadczy nawet wpis na stronie zabrzańskich fanów Roosevelta81: "Nie chcieliśmy się rozpisywać o tym, jak wygląda sytuacja na poszczególnych dzielnicach, gdyż w niektórych przypadkach trudno jest to ocenić, a trzeba też przyznać, że z upływem czasu się ona zmienia".

Fani Górnika mają swoją teorie dotyczącą genezy skrótów, których używają rudzkie grupy kibicowskie:

"Kibice z Rudy Śląskiej od zawsze bardzo licznie uczestniczą w życiu kibicowskim Górnika, a ich przeciwnikiem nr 1 jest oczywiście Ruch Chorzów. To jednak Rudziole (tak często nazywani są kibice “Trójkolorowych” z Rudy Śląskiej) wyznaczali standardy w kibicowskim świecie swego miasta i nie tylko. To oni postanowili, że ich FC będzie się nazywał TRŚL (Torcida Ruda Śląska). Rywalowi z Cichej, który również ma pokaźną, choć mniejszą, liczbę kibiców w mieście, było to bardzo nie na rękę i postanowił on skopiować pomysł Torcidy z Rudy Śląskiej i założył swój odpowiednik, czyli NRŚL (Niebieska Ruda Śląska)" - czytamy na stronie roosevelta81.pl.