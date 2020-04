Kiedy Chebziok jeździł po Rudzie Śląskiej. Pamiętacie ten pociąg sprzed lat?

Kolej na terenie Rudy Śląskiej pojawiła się bardzo wcześnie. W 1842 pierwszy pociąg na ziemiach polskich pokonał trasę z Wrocławia do Oławy, która następnie rozbudowywano w kierunku Górnego Śląska - przez Opole, Kędzierzyn, Gliwice i Katowice do nadgranicznych wówczas Mysłowic. Na otwartym w październiku 1845 roku odcinku z Gliwic do Świętochłowic znalazł się przystanek pod nazwą Ruda. Dzisiaj trasa ta ze stacjami Ruda Chebzie i Ruda Śląska to element najpopularniejszego w województwie śląskim szlaku kolejowego z Gliwic przez Katowice do Częstochowy i jednocześnie jedyne miejsca, gdzie rudzianie mogą wsiąść do pociągu. Dawniej było takich miejsc o wiele więcej.

Rozkład jazdy z 1998 roku po raz ostatni zawierał połączenia z Katowic Ligoty do Gliwic, które zatrzymywały się na stacjach Ruda Kochłowice i Ruda Wirek, a jeszcze wcześniej w Rudzie Halembie i Rudzie Bielszowicach. W ostatnim rozkładzie jazdy były tu tylko trzy pary pociągów, które jeździły o dziwnych porach, więc nie ma się co dziwić, że i pasażerów było jak na lekarstwo. Ciekawostka jest taka, że przez kilka lat przez Kochłowice i Wirek jeździł międzynarodowy pociąg pospieszny z Kijowa do Wrocławia Głównego. W jego składzie znajdowały się szersze ukraińskie wagony, a to wykluczało, aby pociąg odcinek z Katowic do Gliwic pokonywał zwyczajną trasą przez Chebzie.