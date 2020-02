Kierowca potrącił pieszego... który zwrócił mu wcześniej uwagę [WIDEO]. Do wypadku doszło w Rudzie Ślaskiej.

6 lutego (czwartek) po południu, ok. godz. 15, w rudzkiej dzielnicy Halemba, przy ul. Jana Brzechwy, doszło do niecodziennej sytuacji.

Jak widać na załączonym obrazku, po krótkiej wymianie zdań, mężczyzna spacerujący z psem odchodzi w swoją stronę. Natomiast kierowca Opla wsiada do samochodu, nawraca, a następnie cofa i wjeżdża w mężczyznę, który przed chwilą zwrócił mu uwagę.

Po zderzeniu z autem mężczyzna upadł i odniósł obrażenia, na szczęście nie były one groźne. Następnie - karetka pogotowia zabrała go do szpitala w celu obserwacyjnym.