Kierowcy z Rudy Śląskiej, jutro trzeba będzie skrobać szyby! Ile będzie stopni w nocy z poniedziałku na wtorek?

Upewnij się, czy jutro w Rudzie Śląskiej nie trzeba będzie skrobać szyb. Poranny szron wynika z pogody w nocy, dlatego sprawdziliśmy, jaka będzie. Prognoza przewiduje, że nocą z poniedziałku na wtorek termometry pokażą -2°C.Wilgotność powietrza w Rudzie Śląskiej ma wynieść 91%, z kolei prawdopodobieństwo opadów śniegu - 80%. Siła wiatru określana jest na 22 km/h. To połączenie jest niemal gwarancją powstania oblodzeń w Rudzie Śląskiej w nocy z poniedziałku na wtorek.

Kierowców w Rudzie Śląskiej czeka skrobanie szyb we wtorek ranoWstań jutro kilka minut wcześniej, żeby zdążyć przygotować samochód do jazdy. Będzie trzeba skrobać szyby. Pamiętaj, by ubrać się nieco cieplej, bo może to chwile potrwać. Mata termiczna lub koc założona na przednią szybę mogą uratować Twój poranek. Może jeszcze zdążysz?

Masz już zimowe opony? Czy w Rudzie Śląskiej trzeba już wymienić opony na zimowe? Prognoza