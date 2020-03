Kolejne obiekty na terenie miasta zostały zamknięte. Nowe polecenia otrzymały również Policja i Straż Miejska

Ruda Śląska wprowadza specjalne środki ostrożności

Bezpieczeństwo mieszkańców poszczególnych miast oraz regionu jest najważniejsze. Dlatego właśnie zamykane są kolejne obiekty na terenie Rudy Śląskiej – aby ograniczyć możliwość zarażenia się koronawirusem do minimum.

W związku z tym zakazano odwiedzin pacjentów w miejskim Szpitalu, a także ograniczono wizyty w domach pomocy społecznej

- Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę, dlatego nie wykluczamy kolejnych działań mających na celu ograniczenie ryzyka zachorowania na koronawirusa. Będziemy o wszystkim na bieżąco informować – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. - Zadbajmy także o osoby starsze oraz te, które zmagają się z obniżoną odpornością i pomóżmy im chociażby w zrobieniu zakupów.

Ponadto władze miasta zwróciły się z prośbą do klubów i stowarzyszeń sportowych, aby ograniczyły treningi oraz rozgrywki na swoich obiektach, a także do mieszkańców miasta, aby ci ograniczyli do minimum swoje odwiedziny w Urzędzie Miasta.