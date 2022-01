Kolejny kierowca chciał wjechać na rondo w Rudzie Śląskiej-Wirku... pod prąd

Ruda Śląska. Kolejny kierowca chciał wjechać na rondo w Wirku... pod prąd

Do zdarzenia doszło we wtorek, 25 stycznia, w Rudzie Śląskiej na znanym rondzie w dzielnicy Wirek, w pobliżu CH Plaza. Na skrzyżowaniu ulic Obrońców Westerplatte, 1 Maja i Głównej często dochodzi do różnego rodzaju kolizji. Tym razem też tak mogło być. Na szczęście, nikomu nic się nie stało.

Całą sytuację zarejestrowały kamery. Zapis tego zdarzenia został opublikowany na kanale Business Control Monitoring w serwisie YouTube.

Widzimy tu jak kierowca, jadący samochodem dostawczym od strony ul. Obrońców Westerplatte, zjeżdża na lewy pas (mimo namalowanej na jezdni ciągłej linii) i chce wjechać na rondo wbrew obowiązującym zasadom. W porę jednak się zorientował, że popełnił w tym przypadku błąd. Potem jednak... znów nagiął przepisy. Postanowił bowiem wjechać na odpowiedni pas przez wysepkę i przejście dla pieszych.