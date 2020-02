Kolejny krok w stronę ukończenia budowy trasy N-S. Podpisano umowę na podział dokumentacji. Prace mają ruszyć w przyszłym roku.

- To nasza kluczowa inwestycja drogowa i robimy wszystko, aby zrealizować jej główne założenie, czyli połączenie autostrady A4 i DTŚ. Tak jak zapowiadaliśmy w momencie unieważnienia ostatniego przetargu, chcemy podzielić ostatni etap na odcinki, co wymaga dopełnienia procedur formalno-prawnych. Mam nadzieję, że wprowadzone zmiany pozwolą również na obniżenie kosztów realizacji zadania – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Odcinek trasy N-S, o którym mowa, ma prowadzić od ul. Kokota do zjazdu z autostrady A4. Jego realizacja podzielona zostanie na dwa etapy. Pierwszy obejmie część drogi między ul. Kokota i ul. Bielszowicką wraz z węzłem, a także przebudowę ulicy Bielszowickiej od węzła z trasą N-S do ul. 1-go Maja, rondo na skrzyżowaniu ulic Bielszowickiej i 1-go Maja oraz odcinek ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Bielszowicką do ulicy Gabora.

Drugi etap to odcinek trasy N-S od ul. Bielszowickiej do węzła z autostradą A-4 wraz z przebudową ul. 1-go Maja od autostrady A-4 do ul. Wyzwolenia

- Etapy powinny zostać wydzielone w taki sposób, aby ich realizacja była możliwa niezależnie, zarówno pod względem ruchowym, jak i technicznym- zaznacza Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mostów UM.

Budowa czwartego odcinka ma ruszyć w 2021 roku

Przypomnijmy, że do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już trzy odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł.