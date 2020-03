Koronawirus. Ślązaczka mieszkająca we Włoszech, opowiada o życiu w kraju objętym "czerwoną strefą"

Jolanta Kozielska z Rudy Śląskiej wyjechała do Włoch 5 lat temu, w 2015 roku. Mieszka w Montorio al Vomano, to region Abruzja, środkowe Włochy. Jest opiekunką osób starszych. Obecnie zajmuje się 99-letnią kobietą. Rozmawialiśmy z nią w dniu 99. urodzin jej podopiecznej.

Medycy we Włoszech pracują na pełnych obrotach. Słychać ciągle, jak karetki jeżdżą na sygnale. To daje do myślenia, czy wiozą osobę żywą, czy martwą - mówi Jolanta Kozielska w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Codzienność w kraju ogarniętym zarazą z Chin

- My tu dbamy o to, żeby się nie zarazić do przesady. Przecieramy klamki denaturatem, myjemy podłogi specjalnymi środkami. Staramy się robić wszystko, co można, ale i tak niektóre osoby niestety lądują w szpitalach. Pogoda jest słoneczna. Ubrania, w których się wychodzi wystawia się na słońce, a te, które mogą być prane, od razu się pierze - opowiada o codzienności w kraju w całości objętym "czerwoną strefą".