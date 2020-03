Koronawirus: Urząd Miasta zamyka się na wizyty mieszkańców. Wszystkie sprawy załatwimy przez telefon

W Szpitalu Miejskim cały czas obowiązuje zakaz odwiedzin. Dodatkowo w związku z decyzją wojewody dotyczącą zabezpieczenia w województwie śląskim miejsc w szpitalach zakaźnych i stanu gotowości na przyjęcie pacjentów ze szpitali, które będą taką rolę pełnić, rudzka lecznica od poniedziałku 16 marca wstrzymuje do odwołania planowe przyjęcia w oddziałach: Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Ginekologicznym. Nie dotyczy to jednak pacjentek do porodu.

Wypłata świadczeń nie jest zagrożona

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy pieczy rodzinnej oraz pracownicy zajmujący się wypłacanymi świadczeniami ograniczyli do niezbędnego minimum osobisty kontakt ze stronami. W żaden sposób jednak nie są zagrożone wypłaty jakichkolwiek świadczeń.

W piątek 13 marca, decyzją MON oraz MSWiA zakończyła się również kwalifikacja wojskowa. Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 roku nie mają już tego obowiązku. Wezwania straciły swoją ważność.

Do środy 25 marca zamknięte zostały także wszystkie placówki oświatowe na terenie Polski, w tym szkoły, przedszkola, żłobki oraz świetlice. We względu na to, rudzcy policjanci oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej otrzymali nowe obowiązki. Podczas patrolowania ulic mają oni monitorować miejsca, w których w ciągu dnia gromadzi się młodzież i uczulać młodych ludzi na to, że powinni zostać w swoich domach.