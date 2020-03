Koronawirus w Rudzie Śląskiej: Ponad 400 osób pod nadzorem epidemiologicznym

W ciągu pierwszego tygodnia, podczas którego Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej ograniczył wizyty mieszkańców, od poniedziałku 16 marca do piątku 20 marca, urzędnicy odebrali 3600 połączeń telefonicznych, 470 spraw przesłanych do urzędu drogą mailową oraz 350 przesłanych za pośrednictwem ePUAPu.

To właśnie z tego powodu rudzcy harcerze zaangażowali się w akcję „zakupy dla seniora”. Z każdym mieszkańcem, który jest w potrzebie, kontaktuje się harcerz, który ustala listę zakupów i przynosi sprawunki do domu. O pomoc może poprosić każda osoba w podeszłym wieku, w szczególności samotna, chora, niepełnosprawna lub po prostu obawiająca się wyjść z domu.

Dla bezpieczeństwa mieszkańców zamknięte zostały także miejskie place zabaw, a także stadion lekkoatletyczny. Decyzje te mają na celu przekonanie rudzian do pozostania w swoich domach i wychodzenia z nich tylko w sytuacjach, gdy jest to absolutnie niezbędne.

Kontrolowane były przede wszystkim miejsca, w których mogliby gromadzić się mieszkańcy miasta oraz grupy młodzieży. Data patroli nie była oczywiście przypadkowa – w sobotę przypadał bowiem pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, co mogło skłonić mieszkańców miasta do spacerów po mieście.

W ubiegłym tygodniu zdiagnozowano także pacjenta, który został zakażony koronawirusem. Jest to jednak do tej pory jedyny przypadek zachorowania w Rudzie Śląskiej. Chorym okazał się młody mężczyzna, który przebywa obecnie w swoim domu, gdzie przechodzi kwarantanne. Jego stan określany jest jako dobry.

Prawie 200 mieszkańców zostało poddanych kwarantannie

Obecnie 444 mieszkańców miasta znajduje się pod nadzorem epidemiologicznych, a kolejnych 181 zostało poddanych kwarantannie. Hospitalizowana jest ponadto 1 osoba.

Sytuacja w całym kraju jest bardzo poważna, co skutkuje wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce. Oznacza to, że zajęcia w placówkach oświatowych, jak przedszkola, szkoły i żłobki zawieszono do Świąt Wielkanocnych.

Ponadto wzrosła kara na nieprzestrzeganie kwarantanny z dotychczasowych 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych.