Koronawirus w szpitalu w Rudzie Śląskiej. Dwóch pracowników zakażonych

Koronawirus w szpitalu w Rudzie Śląskiej

Izba Przyjęć Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej wstrzymała przyjmowanie karetek. Pozostałym pacjentom, w stanach nagłych nadal jest udzielana pomoc. Pacjentki do porodu, pacjenci DILO i pacjenci onkologiczni również będą przyjmowani.

- Zmiany te są spowodowane potwierdzoną informacją o zakażeniu koronawirusem dwóch pracowników szpitala. W momencie powzięcia informacji o potencjalnym kontakcie naszych pracowników z osobami zakażonymi, uruchomiliśmy wszystkie niezbędne procedury celem zapewnienia bezpieczeństwa personelowi oraz pacjentom - informuje Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej.

Wszystkie planowane przyjęcia szpitalne są nadal zawieszone do odwołania, zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia.

Koronawirus w szpitalu w Wodzisławiu Śl.

Szpital w Rudzie Śląskiej to kolejna placówka po Wodzisławiu Śl. gdzie wśród załogi stwierdzono koronawirusa. Przypomnijmy, dzisiaj rano informowaliśmy o 46 zakażeniach w wodzisławskiej lecznicy. To pacjenci (20), ale i personel medyczny (26). Na obecnym etapie uważa się, że to od jednego z pacjentów chirurgii ogólnej ruszyła lawina zachorowań. Szpital wstrzymał przyjęcia. Trwa postępowanie epidemiologiczne.

Ostateczna liczba zakażonych koronawirusem może się zmienić, bo wymazy pobrano od znacznie większej liczby osób. Tylko pacjentów w placówce jest 87. Lecznice poddano dezynfekcji.