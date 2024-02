Kup mieszkanie w woj. śląskim za grosze! Kolej oferuje lokale już od 50 tys.zł! Zainwestuj w swoje wymarzone m2

PKP sprzedaje mieszkania na Śląsku - kliknij TUTAJ i zobacz oferty

Polskie Koleje Państwowe ogłosiły plany sprzedaży mieszkań na terenie województwa śląskiego, dając mieszkańcom regionu szansę na zakup nieruchomości po przystępnych cenach. Taki ruch może stanowić dobrą okazję dla osób poszukujących nowego miejsca do zamieszkania. Ceny nieruchomości na Śląsku stale rosną, co sprawia, że wiele osób ma trudności z dostępem do własnego mieszkania. Wprowadzenie na rynek nieruchomości zarządzanych przez PKP może pomóc załagodzić ten problem.