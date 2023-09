Lista lokali wyborczych w Rudzie Śląskiej. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Radoszowska 163, 41-707 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Edmunda Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Adama Mickiewicza 15, 41-700 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Kłodnicka 95, 41-706 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Magazynowa 12, 41-700 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Alojzego Jankowskiego 22, 41-710 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Józefa Grzegorzka 8, 41-717 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Drozdów 6, 41-717 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Kardynała Augusta Hlonda 29, 41-712 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Obrońców Westerplatte 7A, 41-710 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Ludwika Zamenhofa 3, 41-706 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Bolesława Chrobrego 6, 41-717 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Wawelska 7, 41-700 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Wincentego Janasa 28, 41-700 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Pokoju 4, 41-709 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Joanny 12, 41-712 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Ignacego Łukasiewicza 7, 41-707 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: ks. Józefa Niedzieli 61, 41-711 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Wincentego Lipa 3, 41-712 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Wyzwolenia 11, 41-707 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Gwarecka 2, 41-717 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: ks. Ludwika Tunkla 125, 41-707 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: 11 Listopada 15, 41-717 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Cypriana Norwida 10, 41-700 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: ks. Pawła Lexa 3, 41-706 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Joanny 13, 41-712 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Chryzantem 10, 41-700 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Jana Gierałtowskiego 15, 41-700 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: 1 Maja 173, 41-710 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Bytomska 8, 41-712 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Główna 1, 41-710 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Energetyków 15, 41-706 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Szkolna 22, 41-711 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Obrońców Westerplatte 2A, 41-710 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: ks. Pawła Lexa 14, 41-706 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Ratowników 15, 41-709 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Ludwika Zamenhofa 12, 41-706 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Ryszarda Sprusa 4, 41-700 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Bytomska 1, 41-712 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Lwa Tołstoja 1, 41-709 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Piotra Niedurnego 46, 41-709 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Astrów 5, 41-700 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Ignacego Kaczmarka 9, 41-706 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Węglowa 8, 41-709 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Piotra Niedurnego 36, 41-709 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Główna 40, 41-711 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Wawrzyna Kałusa 3, 41-710 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Poradnik wyborcy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak można głosować za granicą?

Prawo do głosowania za granicą posiada obywatel Polski, który ma czynne prawo wyborcze. Możliwość oddania głosu za granicą odbywa się tylko osobiście. Jeśli chcemy zagłosować w obwodzie utworzonym poza terenem naszego kraju, to należy zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula, ponieważ nie prowadzi on stałego rejestru wyborców. Jak należy to zrobić? Można zgłosić się telefonicznie, ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Dodatkowo jest możliwość skorzystania z elektronicznego systemu rejestracji e-wybory, które jest polecane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W zgłoszeniu należy podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres stałego zamieszkania w Polsce, czyli ten, gdzie widnieje się w rejestrze wyborców (osoby, które przebywają czasowo za granicą) oraz numer, miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub ważnego dowodu osobistego, jeśli jest wystarczającym dokumentem.