Lokale wyborcze w Rudzie Śląskiej. Gdzie głosować? Lista lokali wyborczych

adres: Edmunda Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Kłodnicka 95, 41-706 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Magazynowa 12, 41-700 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Adama Mickiewicza 15, 41-700 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Alojzego Jankowskiego 22, 41-710 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Józefa Grzegorzka 8, 41-717 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Drozdów 6, 41-717 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Kardynała Augusta Hlonda 29, 41-712 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Ludwika Zamenhofa 3, 41-706 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Bolesława Chrobrego 6, 41-717 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Obrońców Westerplatte 7A, 41-710 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Wawelska 7, 41-700 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Wincentego Janasa 28, 41-700 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Pokoju 4, 41-709 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Joanny 12, 41-712 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Ignacego Łukasiewicza 7, 41-707 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: ks. Józefa Niedzieli 61, 41-711 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Wincentego Lipa 3, 41-712 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Wyzwolenia 11, 41-707 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Gwarecka 2, 41-717 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: 11 Listopada 15, 41-717 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: ks. Ludwika Tunkla 125, 41-707 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: ks. Pawła Lexa 3, 41-706 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Cypriana Norwida 10, 41-700 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Jana Gierałtowskiego 15, 41-700 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Joanny 13, 41-712 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Chryzantem 10, 41-700 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: 1 Maja 173, 41-710 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Bytomska 8, 41-712 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Energetyków 15, 41-706 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Główna 1, 41-710 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Szkolna 22, 41-711 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Obrońców Westerplatte 2A, 41-710 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: ks. Pawła Lexa 14, 41-706 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Ratowników 15, 41-709 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Gwarecka 2, 41-717 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Ludwika Zamenhofa 12, 41-706 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Ryszarda Sprusa 4, 41-700 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Bytomska 1, 41-712 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Lwa Tołstoja 1, 41-709 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Radoszowska 163, 41-707 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Astrów 5, 41-700 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Piotra Niedurnego 46, 41-709 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Ignacego Kaczmarka 9, 41-706 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Węglowa 8, 41-709 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Piotra Niedurnego 36, 41-709 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Główna 40, 41-711 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: Wawrzyna Kałusa 3, 41-710 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

adres: gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska numer okręgu do Sejmu: 31 numer okręgu do Senatu: 74

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Protesty wyborcze – czym są i co warto o nich wiedzieć?

Wybory parlamentarne 2023. Jak zagłosować? Co wziąć ze sobą? Wszystkie informacje w jednym miejscu

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Wybory – kiedy odbywa się głosowanie?

Wybory do Sejmu i Senatu zarządzane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu, na który wyznaczone zostało głosowanie, lokale wyborcze czynne są od godziny 7.00 do godziny 21.00. W przypadku niezaplanowanych zdarzeń, które wymagały przerwania prac komisji, możliwe jest wydłużenie godzin otwarcia lokalu. Są to jednak sytuacje incydentalne.